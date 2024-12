CTG Brasil solta 550 mil peixes nos reservatórios das usinas de Ilha Solteira e Jupiá

A CTG Brasil completou, neste mês de dezembro, a soltura de 550 mil peixes das espécies pacu guaçu, curimbatá, piapara e piracanjuba. A ação foi realizada nos reservatórios das Usinas Hidrelétricas Ilha Solteira e Jupiá, em Três Lagoas, operadas pela empresa no rio Paraná, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A soltura foi dividida em quatro locais, com início no dia 2 de dezembro e a liberação de 100 a 150 mil peixes em cada ponto de soltura. As ações ocorreram na ponte do rio São José, Paranaíba, Vila dos Operadores e Santa Clara.

“Essa foi a segunda ação do ciclo 2025. Com ela, atingimos a marca de 1,3 milhão de peixes soltos na bacia do rio Paraná”, afirma Norberto Castro Vianna, especialista de Meio Ambiente da CTG Brasil. “A soltura de peixes de espécies nativas é fundamental para assegurar a reprodução e fortalecer o estoque pesqueiro, contribuindo ao equilíbrio e desenvolvimento desses ecossistemas”, complementa Vianna.

