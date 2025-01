CTG Brasil solta 80 mil pintados no rio Paraná

Segundo Norberto Castro Vianna, especialista de Meio Ambiente da CTG Brasil, o processo de reprodução do pintado em cativeiro é altamente complexo. “Tudo começa com a coleta e seleção de reprodutores, seguida pela indução hormonal, extrusão, incubação, larvicultura e alevinagem. Esse trabalho exige conhecimento técnico e equipamentos especializados para garantir o sucesso,” explica Vianna.

O pintado é uma espécie considerada “vulnerável” pela Portaria nº 148 do Ministério do Meio Ambiente, de 7 de junho de 2022. Essa classificação indica que a espécie enfrenta um alto risco de extinção na natureza, devido principalmente à poluição dos rios e à pesca predatória. Para reverter esse cenário, a CTG Brasil desenvolve um projeto pioneiro de reprodução em laboratório, que busca garantir a sobrevivência dessa espécie, também conhecida como gigante brasileiro de água doce.

Sobre o Pintado

Com ciclo de vida de até 18 anos, o pintado pode atingir 2 metros de comprimento e pesar 100 quilos. Essas características fazem dele um dos maiores peixes de água doce do Brasil. Contudo, sua sobrevivência está ameaçada pelas atividades humanas, como pesca descontrolada e contaminação dos rios.

Programa de Manejo

O Programa de Manejo e Conservação da Ictiofauna da CTG Brasil, autorizado pelo Ibama, integra as medidas de mitigação exigidas pelo licenciamento ambiental das usinas hidrelétricas. Esse programa tem como objetivo repovoar os rios e garantir a diversidade de peixes nativos por meio da produção e soltura de exemplares. A estação de piscicultura da CTG Brasil passou por uma ampla reforma para atender às demandas desse projeto ambicioso.

A iniciativa não só beneficia o meio ambiente, mas também reforça a importância de um desenvolvimento sustentável que equilibre as necessidades energéticas com a conservação da biodiversidade. Com a devolução dos pintados aos rios, a CTG Brasil contribui para a manutenção do ecossistema aquático e para o futuro da espécie.