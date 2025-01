Curso de Direito da UFMS de Três Lagoas é destaque em competição nacional

A equipe de Processo Civil do curso de Direito do Câmpus de Três Lagoas (CPTL) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) obteve a 11ª posição na 7ª edição da Competição Brasileira de Processo Civil, realizada em Brasília. A equipe, composta por estudantes e orientada por professores e procuradores, foi a única representante de Mato Grosso do Sul no evento, e se destacou ao conquistar o segundo e o terceiro lugar entre os melhores oradores na categoria recorrente.

A competição, promovida pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil, reuniu 28 universidades de todo o Brasil e teve duas fases: uma escrita, com peças sobre o caso, e uma fase oral, com sustentação presencial realizada em Brasília. Durante o evento, cada universidade se dividiu em duplas para representar os recorrentes e os recorridos, sendo avaliadas por grandes nomes da área jurídica, como ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desembargadores, juízes e advogados renomados.

O professor Tiago Andreotti, convidado para auxiliar na preparação da equipe, destacou a dedicação e a proatividade dos estudantes como fatores essenciais para o sucesso na competição. “Eles sempre estavam muito empenhados nas atividades, e isso contribuiu significativamente para o excelente desempenho“, afirmou.

O estudante Wederson Ronald de Oliveira, integrante da equipe, ressaltou o impacto positivo da participação da UFMS, que foi colocada em evidência no cenário nacional. “A equipe se preparou com orientação de grandes profissionais, e foi uma grande conquista para o Direito sul-mato-grossense”, comentou.