Curso de Engenharia Elétrica da Aems conquista nota máxima em avaliação do MEC

O estudante do curso de Engenharia Elétrica e técnico de manutenção elétrica, instrumentação e automação, Thiago dos Santos, compartilhou as impressões sobre a formação. “Antes de estudar, eu já trabalhava na área, mas cursar engenharia foi uma escolha para melhorar minha condição financeira e adquirir novos conhecimentos, além de poder supervisionar equipes e ligar a prática com a teoria“, explicou. Thiago destaca ainda a qualidade do ensino prático: “Os professores têm total domínio da matéria, e os laboratórios atendem nossas necessidades. Conforme as tecnologias vão evoluindo no mercado, a faculdade vem realizando investimentos para acompanhar essas mudanças“.

O reconhecimento do MEC é resultado de um esforço coletivo, de acordo com o coordenador. “Esse mérito não é apenas meu como coordenador, mas de toda a equipe da Aems, desde o corpo docente, secretaria, limpeza, biblioteca até a equipe de manutenção. Os alunos também têm uma parcela importante nesta conquista, pois participaram ativamente do processo e se destacam em atividades de iniciação científica, ensino, pesquisa e extensão“, afirmou.

Desde agosto de 2018 à frente do curso, Thiago destacou as estratégias adotadas para alcançar a excelência, como o reforço nas aulas práticas, a interdisciplinaridade entre disciplinas e a implementação de metodologias ativas, em que o aluno assume o protagonismo do aprendizado. “Os alunos têm a informação na palma da mão. O papel do professor mudou para o de um mediador“, explicou o coordenador, citando práticas como a sala de aula invertida e o uso de estudos de caso em disciplinas específicas.

O curso de Engenharia Elétrica da Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul (Aems) recebeu a nota 5, classificação máxima concedida pelo Ministério da Educação (MEC), em avaliação realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro. A instituição visa qualificar o ensino e impulsionar a formação de profissionais capacitados para atender às demandas do mercado regional e nacional. Sob a coordenação do professor Thiago Daniel, o curso tem avançado com metodologias de ensino e um modelo educacional focado na prática.

Fundado em 2012, o curso conta com uma média de 60 alunos, cinco turmas e uma equipe de 16 professores. Com laboratórios equipados para aulas de robótica, Arduino, física, eletricidade, fenômenos de transporte e informática, o curso oferece uma base sólida para a formação prática dos estudantes. “As aulas são dinâmicas e nos permitem executar testes e experimentos práticos“, completou Thiago. “O que aprendo na faculdade auxilia diretamente no meu trabalho. A diferença entre o técnico e o engenheiro é o raciocínio mais rápido, no entanto, a experiência técnica também permite calcular melhor e executar as tarefas com precisão“.

A expectativa é de que o curso continue a crescer, acompanhando a ascensão do setor na região e os novos projetos de empresas como Eldorado, Arauco e UFN3, que têm investido na área de celulose em Ribas do Rio Pardo. A última avaliação do MEC, realizada em 2019, atribuiu nota 3 ao curso. Desde então, a Aems tem se empenhado em aprimorar continuamente a qualidade do ensino e a experiência acadêmica dos alunos, garantindo um currículo alinhado com as diretrizes curriculares e as exigências do mercado. “Estamos focados em continuar esse processo de melhoria, visando preparar os alunos para os desafios da profissão e contribuir para o desenvolvimento da engenharia na nossa região“, finalizou o coordenador.

*Com informações da assessoria da Aems