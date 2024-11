Curso de Publicidade e Propaganda de Três Lagoas promove semana acadêmica com palestras e exposição audiovisual

O curso de Publicidade e Propaganda da Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul (Aems), em parceria com o curso de Jornalismo, promove a semana acadêmica ‘PubliWeek’, entre os dias 12 e 14 de novembro, em Três Lagoas. O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, será na Produtora de Audiovisual da Aems. As atividades começam a partir das 19h, com palestras de grandes nomes da comunicação, sorteios e uma exposição audiovisual dos alunos.

No primeiro dia, 12 de novembro, a convidada Natália Oliveira Nogueira, graduada em Publicidade e Propaganda e com especializações em Assessoria de Imprensa, Neuromarketing e Semiótica da Comunicação, compartilha a experiência no mercado audiovisual. Atuante como produtora, repórter e editora de televisão, além de empresária, Natália abordará a produção de curtas-metragens e o impacto social da comunicação, com ênfase na Lei Paulo Gustavo, voltada para o incentivo às produções culturais brasileiras.

Em 13 de novembro, o publicitário e Diretor de Imagens, Diogo Pace Valverde, abordará a experiência em dramaturgia, programas de auditório e realities shows para o público da PubliWeek, mostrando os bastidores e desafios da produção audiovisual em diferentes contextos da comunicação.

No dia 14, encerrando o ciclo de palestras, a designer gráfica Nane Biazi, formada pela Unesp-Bauru, compartilha as técnicas sobre a criação de mascotes empresariais, explorando como essas figuras podem humanizar marcas e aproximá-las do público. Na palestra, Nane discutirá as estratégias usadas por grandes empresas e como aplicá-las nos pequenos negócios.