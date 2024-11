Cursos gratuitos são ofertados pelo Sindicato Rural em Três Lagoas

O Sindicato Rural de Três Lagoas foi selecionado para receber a primeira edição de uma série de cursos gratuitos, oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Os temas escolhidos são variados. Nesta quinta-feira (21), os alunos participaram de um curso de 16 horas, dividido em dois dias, sobre marketing e gestão de mídias sociais.

Com apenas dez vagas disponíveis, o empresário Octávio Lima garantiu rapidamente sua inscrição. “O curso está muito bom. Como tenho uma empresa, quero aprimorar meus conhecimentos para ampliar a capacidade de vendas da empresa”, destacou.

Assim como o empresário, a funcionária do setor hoteleiro Tatiane dos Santos aprovou o curso, ressaltando sua importância para o comércio em geral. “Muito interessante, porque as redes sociais estão em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, principalmente para quem atua no comércio, as redes sociais são tudo”, afirmou.