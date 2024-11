Décimo terceiro salário começa a ser pago; saiba quem tem direito e como é calculado

Um dos principais benefícios trabalhistas do Brasil, o décimo terceiro salário tem a primeira parcela depositada até esta sexta-feira (29). A segunda parcela será paga entre 1º e 20 de dezembro para empregados com carteira assinada.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o benefício deve injetar R$ 321,4 bilhões na economia deste ano. Em média, cada trabalhador receberá R$ 3.096,78.

Regras para aposentados e pensionistas

As datas de pagamento acima são válidas apenas para trabalhadores da ativa. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já receberam o décimo terceiro antecipadamente neste ano. A primeira parcela foi paga entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda, entre 24 de maio e 7 de junho.

Quem tem direito?

Criado pela Lei 4.090/1962, o décimo terceiro salário é garantido a trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas. Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado ao menos 15 dias no mês, que será contabilizado como um mês completo no cálculo da gratificação.

Trabalhadores em licença-maternidade, afastados por doença ou acidente também têm direito ao décimo terceiro. No caso de demissão sem justa causa, o benefício é pago proporcionalmente ao tempo trabalhado e incluído na rescisão. No entanto, quem é demitido por justa causa perde o direito à gratificação.