Deck da Lagoa Maior está próximo de ser concluído

Em Três Lagoas, as obras de construção do deck de madeira na Lagoa Maior seguem em andamento. Este projeto promete transformar uma área em um novo ponto de lazer e turismo para a população e visitantes.

A obra, que conta com um investimento de mais de R$ 1 milhão, tem como objetivo agregar valor à paisagem local e criar um espaço acessível e integrado à natureza, proporcionando mais opções de lazer, convivência e práticas ao ar livre.

A construção do deck faz parte de um projeto maior de requalificação da Lagoa Maior, um dos maiores patrimônios naturais de Três Lagoas, e visa transformar uma área em um local mais atrativo para o turismo e para a população local. O espaço contará com 570,45 m² de área construída e será totalmente acessível, com foco na inclusão e no conforto dos usuários, incluindo aqueles com mobilidade mínima.

Detalhes do projeto