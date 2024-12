Deck da Lagoa Maior será inaugurado nesta sexta-feira em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (20), ocorrerá a inauguração Deck da Lagoa Maior, às 7h30, em Três Lagoas. O projeto, que tem como objetivo transformar a área em um novo ponto de lazer e turismo, está praticamente concluído e promete agregar ainda mais valor ao local, que é um dos maiores patrimônios naturais da cidade.

A obra, que recebeu um investimento superior a R$ 1 milhão, conta com 570,45 m² de área construída e é completamente acessível, focando no conforto e inclusão de todos os usuários, incluindo aqueles com mobilidade reduzida. O Deck faz parte de um projeto maior de requalificação da Lagoa Maior, criando um ambiente que integra a natureza ao lazer e às práticas ao ar livre.

Cerimônia de inauguração

Durante a inauguração, o prefeito Angelo Guerreiro também fará a entrega de veículos da Diretoria de Trânsito, assinará ordens de serviços para várias outras obras e anunciará a entrega dos novos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Ana Maria e Vila Piloto.