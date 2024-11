Deputado reclama de inércia da ANTT para resolver concessão da BR-163

A solicitação de acordo entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária CCR-MSVia sobre o contrato da BR-163 em Mato Grosso do Sul foi pauta do Tribunal de Contas da União (TCU) na quarta-feira (6) e teve o julgamento paralisado após pedido de vista de dois ministros. A pauta deve ser retomada dia 13 da próxima semana. A concessionária deveria ter duplicado 100 por cento da rodovia até 2019, mas até hoje menos de 20% do trecho foi duplicado. O deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD), que acompanhou todas as discussões e integra a Comissão Temporária de Representação para Acompanhamento da Concessão da BR-163/MS, reclama das condições da via e critica a falta de acesso às informações.

Por que esse caso está no TCU?

Pedrossian Neto Ao invés de nós fazermos a chamada relicitação desse contrato, que é rescindir com a concessionária e buscar um novo concessionário, houve uma lei que permitiu as chamadas repactuações dos contratos com problema. A concessionária invocou esse dispositivo legal, usando essa possibilidade, fez o pedido de repactuação e foi encaminhado para análise do TCU, ocorrendo, então, o julgamento que foi paralisado por pedido de vista.