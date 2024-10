Dirigir sem cinto de segurança e falar ao telefone lideram ranking de multas

Em Três Lagoas, o número de infrações no trânsito aumentou 22% neste ano, se comparado a 2023, de acordo com dados obtidos pelo Jornal do Povo junto ao Departamento Municipal de Trânsito. Entre os meses de janeiro e setembro, foram registradas 7.661 autuações em ruas e avenidas da cidade, ao passo que, no ano anterior, foram 6.285.

Entre as multas mais frequentes, o não uso do cinto de segurança, que lidera o ranking da estatística, com 2.405 multas aplicadas em 2024. No ano passado, foram 1.891 ocorrências, resultando em um crescimento de 27%, mesmo com campanhas educativas.

Outra infração recorrente é o manuseio do celular. Foram 1.607 multas aplicadas neste ano por essa infração.

A violação por avançar o sinal vermelho registrou uma média de 23 multas mensais, sendo 210 infrações ao longo deste ano. O tenente do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar, Lauro Santana, avalia que o levantamento comprova que ainda falta educação no trânsito para os motoristas. “O trânsito em Três Lagoas precisa de um trabalho mais eficaz na educação dos usuários nas vias públicas.

Observamos um grande aumento no número de acidentes e, após investigações, detectou-se que a falta de respeito às sinalizações é um dos motivos. Muitas pessoas não param nos sinais e desrespeitam a via preferencial, o que resulta em colisões e ocasiona danos materiais, além de, em alguns casos, perdas de vidas”.