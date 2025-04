Dom Aquino conquista título do basquete masculino nos Jogos Escolares de Três Lagoas

A Escola Estadual Dom Aquino Correa foi a campeã do basquete masculino na categoria Infantil/Sub-17 dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025. A final foi realizada na quarta-feira (2), no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez.

O torneio, promovido pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), contou com a participação de cinco equipes, que disputaram entre si em sistema de pontos corridos. A equipe da Dom Aquino venceu todas as partidas e garantiu o título de forma invicta.

A competição começou no dia 18 de março e reuniu cerca de 600 atletas de 14 escolas do município, distribuídos em 59 equipes nas modalidades de futsal, vôlei, vôlei de praia, handebol, tênis de mesa e xadrez. As disputas de natação e atletismo ainda serão realizadas.