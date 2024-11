Duas pessoas são presas em ‘boca de fumo’ no bairro Vila Piloto

A Força Tática da Polícia Militar de Três Lagoas prendeu duas pessoas, na quinta-feira (31), no bairro Vila Piloto, por envolvimento com tráfico de drogas. Os suspeitos, um adolescente de 17 anos e um homem de 19 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

A ação ocorreu após informações recebidas pelo 2º Batalhão de Polícia Militar, que indicavam que uma residência no bairro funcionava como ponto de venda e uso de entorpecentes, com grande aglomeração de usuários no local. Ao chegar, a equipe da Força Tática flagrou ao menos quatro pessoas no imóvel.