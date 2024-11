‘É pela vontade de Deus, não pela nossa’, diz idosa de 106 anos

Nesta quinta-feira (26), uma data especial foi comemorada no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Dona Albina de Souza Silva completou 106 anos de vida, atravessando gerações com resiliência, fé e uma sabedoria construída ao longo de mais de um século.

Nascida em 1918, em uma época de grandes transformações no Brasil e no mundo, Dona Albina viveu intensamente, enfrentou desafios e construiu sua história com amor e dedicação à família. Com um sorriso sereno, ela compartilha o segredo para alcançar uma vida tão longa e significativa: “É pela vontade de Deus, não é pela nossa vontade. É pela vontade de Deus que a gente vive até os 106 anos”.

Albina conheceu o trabalho duro desde cedo. Costurava para ajudar nas despesas e passava dias na roça, um esforço que moldou seu caráter resiliente. “Trabalhei muito na fazenda, costurei para os outros, ganhei dinheiro para ajudar. Depois que casei, meu marido quis que eu cuidasse das crianças, mas nunca deixei de me ocupar”, contou.

Dona Albina, mãe de 13 filhos, fez de Três Lagoas seu lar há mais de 50 anos. A simplicidade da rotina ainda encanta. Hoje, gosta de acordar cedo e tomar um chá feito com as folhas do quintal. “Eu gosto de levantar cedo, não gosto de ficar na cama. Levanto, faço um chá e, quando consigo, preparo uma polentinha com frango. Ainda dou conta de fazer minha comida”, disse.

Mesmo com as limitações da idade, Dona Albina mantém vivas as paixões que marcaram sua vida. Entre elas, o amor pela costura, que acompanhou sua juventude e lhe rendeu muitas peças, ainda guardadas em casa. “Costurei muito. Bordava, fiz renda. Hoje não faço tanto, mas de vez em quando mexo na minha máquina para matar a saudade”.

Outra de suas paixões é cuidar de plantas, especialmente as medicinais que mantém no quintal. “Eu gosto de planta de remédio, para fazer um chá. De flor, não. Prefiro as que ajudem a cuidar da saúde”, revelou.