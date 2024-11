Eduardo Rocha assume pasta em Brasília

CASA CIVIL Com a possível ida de Eduardo Rocha para Brasília, o governador Eduardo Riedel avalia chamar o deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) para assumir a Casa Civil. Caravina retornaria à administração estadual após ter saído para se dedicar à campanha eleitoral de sua esposa, Wanderleia Caravina (PSDB), eleita prefeita de Bataguassu, e de outros candidatos vitoriosos no estado. Caso a nomeação seja confirmada, Caravina terá um papel destacado na condução política do governo.

MALAS PRONTAS O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, estaria de malas prontas para deixar Campo Grande e assumir o Escritório de Relações Institucionais e Políticas, em Brasília (DF). Essa mudança é vista como estratégica para fortalecer o relacionamento político do governo estadual na capital federal, garantindo mais articulações em projetos e parcerias. Vale lembrar que a esposa de Rocha é a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

DE VOLTA À ALEMS

A ida de Pedro Caravina para a Casa Civil também movimentaria a Assembleia Legislativa. O suplente de deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB), atual diretor-geral adjunto do Detran-MS, reassumiria uma cadeira no legislativo estadual. Essa movimentação abriria espaço para novas articulações no segundo escalão do governo, já que o cargo de Mattogrosso no Detran ficaria vago.