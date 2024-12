Inscrições para vagas em programa de estágio da Eldorado vai até 6 de janeiro

A Eldorado Brasil está com inscrições abertas para o programa de estágio Super Talentos 2025. Com vagas em São Paulo, Santos, Andradina (SP) e Três Lagoas, o programa oferece aos estudantes a chance de ingressar em uma empresa que valoriza aprendizado, colaboração e inovação. As inscrições iniciaram em 2 de dezembro de 2024 e seguem até 6 de janeiro de 2025.

Jovens de todo o país poderão participar de um processo seletivo para trilhar uma carreira em uma empresa pautada pela inovação, aprendizado e colaboração. Durante os 12 meses do programa, os estagiários terão mentoria personalizada, participarão de uma trilha de aprendizagem estruturada e vivenciarão os processos da empresa por meio de visitas técnicas e atividades guiadas. Essas experiências promovem um desenvolvimento completo, com reais possibilidades de efetivação ao final do programa.

Áreas de atuação e requisitos

Os estagiários atuarão em áreas estratégicas como: Industrial, Florestal, Transportadora, TI, Financeira, Comercial e Logística.

Para participar, é necessário estar no penúltimo ou último ano de graduação, com conclusão prevista para 2026 ou 2027. Serão aceitos cursos diversos, como: Engenharia Florestal, Civil, de Produção, da Computação, Química, Elétrica, Mecânica, Mecatrônica, Automação, além de Administração, Biologia, Economia, Estatística e outros.

Benefícios do programa

Bolsa-auxílio