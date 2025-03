Eldorado abre mais de 50 vagas para ajudante florestal em Selvíria e Inocência

A Eldorado Brasil Celulose está com mais de 50 vagas de emprego abertas para a função de ajudante florestal nas cidades de Selvíria e Inocência, na região Leste de Mato Grosso do Sul. Durante os dias 13 e 14 de março serão realizadas entrevistas com os interessados em ocupar os cargos. A agenda será, nesta quinta-feira (13), às 9h, com a equipe de Recursos Humanos no escritório de Silvicultura da Eldorado em Selvíria. E, na sexta-feira (14), às 8h, em Três Lagoas, no Senai.

Para concorrer a uma das vagas é necessário levar documentos pessoais, carteira de vacinação e currículo.



A seleção em Três Lagoas será para atuação em Inocência e os candidatos aprovados terão transporte diariamente.



A vaga de ajudante florestal é para executar trabalhos na área florestal desde o início do processo de formação de florestas, tais como: plantio, irrigação, replantio, combate a formigas, aplicação de herbicida, adubação, roçada, capina, manejo de mudas, dentre outras. É necessário ter ensino fundamental incompleto, vivência em atividades de campo e disponibilidade para alojar. Em Três Lagoas, o Senai está localizado na rua José Amílcar Congro Bastos, 1313, no bairro Vila Nova. Já o processo seletivo em Selvíria, será no escritório de Silvicultura da Eldorado, na rua Vereador José Antônio Trindade, 1570.