Eldorado Brasil abre inscrições para o programa de estágio 'Super Talentos 2025'

A Eldorado Brasil Celulose abriu, nesta segunda-feira (2), as inscrições para a edição 2025 do programa de estágio Super Talentos. As inscrições terminam em 6 de janeiro de 2025, com vagas abertas para quatro localidades: Três Lagoas, São Paulo, Santos e Andradina.

Durante os 12 meses do programa, os estagiários contarão com mentoria personalizada, participarão de uma trilha de aprendizagem estruturada e terão a oportunidade de vivenciar os processos da empresa por meio de visitas técnicas e atividades guiadas. Os estagiários atuarão em áreas estratégicas, como: Industrial, Florestal, Transportadora, TI, Financeira, Comercial e Logística. Para participar, é necessário estar no penúltimo ou último ano de graduação, com término previsto para 2026 ou 2027.

São aceitos cursos de diversas áreas, incluindo Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Automação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Administração, Agronomia, Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Economia, Estatística e Física.

Benefícios

· Bolsa-auxílio;

· Assistência médica;

· Seguro de vida;