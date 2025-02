Eldorado incentiva o desenvolvimento educacional com o Programa Acelera Florestal

O programa iniciou em 2023, com aulas e simulados para que os colaboradores possam concluir os estudos dos Ensinos Fundamental e Médio pelo Encceja. Todas as aulas são on-line e gravadas com as disciplinas de Matemática, Biologia, Geografia, Filosofia, Redação, História, Química, Física e Português. O simulado é presencial e realizado em parceria com o Sesi/MS. Quem participa das aulas recebe kits com canetas, caderno e camiseta, além de poderem ser premiados de acordo com a dedicação. Para os dias de simulados e provas, é oferecido transporte e alimentação aos participantes.

O Acelera Florestal faz parte de diversas ações e iniciativas dentro do programa ‘Nossa Gente Florestal’, da Eldorado Brasil Celulose que tem o compromisso com o bem-estar e com o desenvolvimento dos colaboradores que desempenham funções essenciais no campo. O propósito é incentivar o crescimento profissional e o desenvolvimento das carreiras dos colaboradores.

O mecânico Amarildo Aparecido Moreira Junior, de 35 anos, está há dez anos na Eldorado Brasil e em 2024, com o incentivo de um amigo do setor, decidiu se inscrever no Acelera Florestal. Com o progresso nas aulas e bom desempenho nos simulados, sentiu-se cada vez mais confiante e motivado a concluir o ensino médio e a traçar novos planos para o futuro. “Não quero parar de estudar. O Acelera me fez perceber que eu posso sonhar e realizar. Eu pretendo fazer uma faculdade de engenharia mecânica e depois ser um dos professores voluntários do programa para ajudar outras pessoas, assim como me ajudaram agora”, idealiza Amarildo, que algumas vezes tentou retomar os estudos em escolas regulares, mas não encontrava as condições ideais para conciliar a jornada de trabalho com as aulas que sempre eram semipresenciais.

Depois de concluir o ensino médio, Amarildo Junior quer fazer faculdade de engenharia – Divulgação / Eldorado Brasil

“Na nossa área, a gente sempre está alojado, os horários não coincidiam. Eu me senti acolhido pela empresa porque ela entendeu as nossas dificuldades e necessidades. Com o Acelera Florestal, eu acompanhava as aulas gravadas e podia tirar as dúvidas com as gravações a qualquer hora que eu tinha disponível. Inclusive com o conteúdo do Acelera eu pude me preparar para uma prova de um curso técnico e assim, eu começo 2025 com o meu ensino médio completo e ainda com um diploma de curso técnico. Ou seja, os sonhos não são mais distantes para mim!”, comemora Amarildo.

Aprovações no exame

Em 2024, o Acelera Florestal ofereceu um total de 92 horas de aulas com 10 professores voluntários de diferentes setores da empresa e com 21 participantes aprovados.

“A Eldorado Brasil investe e continuará investindo no crescimento e desenvolvimento pessoal de seus colaboradores, reafirmando seu compromisso com a educação e o bem-estar de sua equipe. Nossa cultura está direcionada à valorização das pessoas e o Acelera Florestal é mais um exemplo de como o incentivo à educação pode transformar vidas e preparar colaboradores para um futuro promissor. Além disso, conquistamos um valioso engajamento dos colaboradores que se tornam voluntários nessa empreitada pró-ensino”, ressalta Maria Cecília Felipe, Business Partner da Eldorado Brasil.

*Com informações da Assessoria da Eldorado Brasil