Veículo desgovernado atinge alambrado e motorista acaba preso por embriaguez

Um motorista, de 46 anos, foi preso pela Polícia Militar após trafegar sobre a calçada e bater na cerca do Parque de Exposições de Três Lagoas. O flagrante ocorreu na tarde dessa terça-feira (12).

Ele conduzia um veículo Ford Ka, no sentido bairro Juscelino Kubitschek para o Jardim Alvorada, na rua Egídio Thomé. No cruzamento com a avenida Ranulpho Marques Leal, o motorista teria tentado virar à esquerda para seguir no sentido à saída para São Paulo.

Durante a tentativa de conversão, o condutor teria perdido o controle da direção do carro, subiu na calçada, passou a poucos metros de um ponto de ônibus, atingiu o alambrado e o automóvel só parou após derrubar a cerca do Parque de Exposições, onde funciona o Sindicato Rural de Três Lagoas.