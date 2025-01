Empresas são alvo de e-mails falsos sobre irregularidades em alvarás em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas emitiu um alerta para empresas e empresários do município sobre um golpe que está sendo aplicado por meio de e-mails falsos. As mensagens, que usam o nome da prefeitura e do Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), informam supostas irregularidades nos alvarás de funcionamento das empresas.

No e-mail, os golpistas alegam que a empresa possui pendências e orientam o destinatário a acessar um link para consultar detalhes sobre a suposta irregularidade. A prefeitura reforça que, caso algum empresário receba esse tipo de mensagem, não deve clicar em nenhum link. A orientação é denunciar imediatamente a tentativa de golpe às autoridades competentes, ligando para o 190.