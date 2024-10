Encontro capacita profissionais para desenvolver projetos de captação de recursos

Nos últimos três dias, a sede do Sebrae recebeu um evento especial voltado ao desenvolvimento de projetos e à captação de recursos, promovido pela Associação Integra Costa Leste em parceria com o Sebrae. O encontro, que contou com a participação de especialistas, trouxe esclarecimentos práticos sobre como elaborar projetos e buscar financiamento tanto público quanto privado. O consultor orientou os participantes a construir projetos desde o zero e a traçar estratégias para torná-los realidade.

Stênio Congro, representante do eixo de turismo da Associação Integra Costa Leste, destacou a importância do evento para fortalecer as iniciativas locais, enfatizando a necessidade de buscar alternativas além do poder público. Ele exige a disparidade na infraestrutura entre Mato Grosso do Sul e estados como São Paulo, reforçando que o sucesso depende da organização e da mobilização da sociedade civil. “Não podemos depender apenas do poder público. Como associação, precisamos nos organizar, reivindicar e buscar soluções que atendam às nossas necessidades“, afirmou.

Para Josi Signore, gerente regional do Sebrae em Três Lagoas, a capacitação também é estratégica para os novos gestores públicos que assumirão prefeituras em breve. Ela enfatizou que o evento ajudou a familiarizar lideranças locais com editais abertos em diversas áreas, como turismo e inovação, destacando que há uma série de oportunidades para os municípios da Costa Leste que estão prontos para aproveitar o cenário de crescimento econômico, com novas indústrias e empreendimentos na região.