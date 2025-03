Encontros conectam empresários sul-mato-grossenses ao Projeto Sucuriú

A implantação da nova unidade de celulose da Arauco em Inocência, denominado de projeto Sucuriú, está gerando novas oportunidades de negócios na região. O empreendimento, de US$ 4,6 bilhões, vai gerar 18 mil empregos diretos no período de construção.

Para aproximar fornecedores sul-mato-grossenses da Valmet, empresa responsável pelo projeto, a Fiems e o governo do Estado, sediaram, nesta semana, dois encontros: um em Campo Grande e outro em Inocência, voltados a empresários e fornecedores interessados em fazer negócios na região.

A Valmet é uma desenvolvedora e fornecedora líder mundial de tecnologias de processo, automação e serviços para as indústrias de celulose, papel e energia. A empresa apresentou detalhes sobre o Projeto Arauco Sucuriú, destacando as categorias de fornecedores necessárias, o período de duração do projeto e as etapas do processo de contratação. Durante o evento, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), apresentou o Programa de Qualificação de Fornecedores (PQF) do IEL, que visa capacitar empresas para atender às demandas da indústria com excelência e competitividade.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), apresentou o panorama econômico de Mato Grosso do Sul e as potencialidades do setor da celulose.

Em entrevista ao Jornal do Povo, o assessor de Logística da Semadesc, Lúcio Lagemann, destacou a importância do empreendimento e suas oportunidades.

Qual a importância da chegada da Arauco para a economia de Mato Grosso do Sul e, especificamente, para a região da Costa Leste?

Lúcio Lagemann “A chegada da Arauco a Mato Grosso do Sul, principalmente na região de Inocência, consolida a Costa Leste como um grande polo produtor de papel e celulose. Isso é muito significativo, pois trata-se de uma nova fábrica com capacidade de 3,5 milhões de toneladas, aumentando consideravelmente nossa produção nos próximos anos. Teremos a maior fábrica de celulose do mundo instalada na Costa Leste do Mato Grosso do Sul”.

Quais são os principais tipos de fornecedores que a Valmet está buscando para o Projeto Arauco Sucuriú?

Lúcio Lagemann “A Valmet está prospectando fornecedores. Os principais players já foram contratados inicialmente, e esses, por sua vez, deverão subcontratar novos empreiteiros, eletricistas, engenheiros, construtores, soldadores, profissionais da construção civil, locadores de equipamentos, entre outros. Todas essas cadeias produtivas terão oportunidades dentro do projeto em Inocência”.