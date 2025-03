Endometriose afeta 10% das mulheres brasileiras

Uma dessas doenças restritas às mulheres é a endometriose. Segundo o Ministério da Saúde, a condição atinge 10% das brasileiras atualmente. Ela se desenvolve com o crescimento de fragmentos do endométrio fora do útero, que podem se alojar em diversas partes do corpo e resultar em um efeito inflamatório crônico.

O recomendado por especialistas é que mulheres em idade reprodutiva consultem um ginecologista pelo menos uma vez ao ano para a realização de exames de rotina. A anatomia feminina, diferente da masculina, pode resultar no desenvolvimento de diversas doenças exclusivas do sexo feminino. Desta forma, o recomendado é que a atenção seja redobrada.

Daiana cita que um dos principais problemas em relação à doença é o diagnóstico tardio, visto que muitos médicos podem desacreditar as queixas de dores intensas durante as cólicas menstruais dos pacientes.

Os tratamentos citados pela especialista incluem alimentação saudável, atividade física, suplementação e medicação. Em último caso, os procedimentos cirúrgicos são necessários.

Superação

Contra as expectativas e com o diagnóstico de apenas 5% de chance de engravidar, Verusca Martins possuía trompas obstruídas pelo deslocamento do endométrio. Desde a adolescência, a personal trainer sofria com fortes dores menstruais. Por meio de exames de ultrassonografia transvaginal e ressonância magnética, na fase adulta, descobriu os problemas de fertilidade. O milagre aconteceu com a descoberta da gravidez. “Sem tratamento, eu acabei conseguindo engravidar milagrosamente.