Entenda o que é 'Home Equity' e como não se endividar

A modalidade, conhecida como ‘Home Equity’, tem gerado preocupações entre especialistas. O economista Marçal Rizzo alerta sobre os riscos e não recomenda a adesão. “As empresas financeiras emprestam dinheiro e instalam um aplicativo no celular. Se o empréstimo não for pago, o aplicativo bloqueia o aparelho, tornando-o inutilizável. É uma modalidade que utiliza bens como garantia. Contudo, os juros são altíssimos, podendo chegar a 800% ao ano. É preciso ter muito cuidado”, advertiu.

Os empréstimos estão entre as principais causas de endividamento no Brasil. Agora, uma nova prática financeira permite que celulares sejam utilizados como garantia de pagamento.

Uso do 13º salário

Com o final do ano e o pagamento do 13º salário, muitos brasileiros já planejam o uso do benefício. A primeira parcela foi paga na semana passada, e a expectativa pela segunda parcela segue em alta.

O economista Marçal Rizzo sugere prudência no uso, orientando que o dinheiro seja utilizado de forma estratégica. “O ideal é priorizar a quitação de dívidas, começando pelas de juros mais altos. Após isso, evite novos gastos extras e, se possível, crie uma reserva de emergência”, aconselhou.