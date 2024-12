Entenda os ajustes na idade para solicitar aposentadoria em 2025

As normas para aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) permanecerão as mesmas em 2025. Contudo, as regras de transição estabelecidas pela Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/2019) terão ajustes progressivos na idade mínima para segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

2. Idade Mínima Progressiva

Exige idade mínima, com acréscimo anual de seis meses, além do tempo de contribuição: Mulheres: 59 anos e 30 anos de contribuição. Homens: 64 anos e 35 anos de contribuição.



3. Professores (Pontuação ou Idade Mínima Progressiva)

Tempo de contribuição: 25 anos (mulheres) e 30 anos (homens).

Em 2025, exigências: Por Pontos: 87 pontos (mulheres) e 97 pontos (homens). Por Idade: 54 anos (mulheres) e 59 anos (homens).



4. Regras de Pedágio (50% e 100%)

Pedágio de 50%: Cumprir metade do tempo que faltava para atingir o tempo mínimo em 13/11/2019.

Pedágio de 100%: Cumprir o dobro do tempo que faltava em 13/11/2019.

Idade mínima no pedágio de 100%: 57 anos (mulheres) e 60 anos (homens).

Mais detalhes sobre as regras da Reforma da Previdência estão disponíveis no site do INSS. É recomendável que segurados atualizem seus dados no Cnis para evitar atrasos no pedido de aposentadoria.

*Com informações do Instituto Nacional do Seguro Social