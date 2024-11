Escala de trabalho 4x3 funcionaria para trabalhadores brasileiros?

A Proposta de Emenda à Constituição que sugere o fim da jornada de trabalho na escala 6×1 atingiu o número de assinaturas necessárias para tramitação no Congresso Nacional.

A PEC, apresentada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que visa alterar o artigo 7º da Constituição, no inciso 8, propõe a redução da jornada de trabalho de seis por um (6×1) para quatro por três (4×3), e a repercussão tem ganhado espaço nas redes sociais e no Legislativo.

A proposta é oriunda do movimento encabeçado por um vereador recém-eleito, também do PSOL, Rick Azevedo, chamado ‘Vida Além do Trabalho’. O novo formato pode ser definido após consenso na Câmara e o objetivo é pôr fim ao modelo atual e sem redução de salário. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil é um dos países em que mais se trabalha semanalmente dentro do G20. Além disso, segundo a OIT, os novos modelos como a própria escala 4×3 já têm sido debatidas ou estão em vigor em países desenvolvidos na Europa.