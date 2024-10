Escola Estadual João Dantas Filgueiras realiza festa da primavera nesta quinta-feira

A Escola Estadual João Dantas Filgueiras, em Três Lagoas, realiza nesta quinta-feira (31) a ‘Festa da Primavera’, durante o período matutino e vespertino, para celebrar a chegada desta estação. O evento contou com um sarau literário, na qual foram lidas obras de Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade, Clarice Lispector e Manuel Bandeira. O evento também teve vendas de pastéis e salgados em prol da formatura do 3º ano.

Durante a abertura do evento, foi apresentado uma peça de teatro por estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Além disso, um dos alunos da escola e a Banda Musical Cristo Redentor realizaram uma apresentação com música.