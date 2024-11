Escola Sesi de Três Lagoas oferta bolsas integrais para alunos de baixa renda

A Escola Sesi de Três Lagoas está com matrículas abertas para o ano letivo de 2025, e oferecendo 150 bolsas de estudo com gratuidade total para alunos de baixa renda. A instituição oferece ensino desde a educação infantil até o ensino médio, e promove o desenvolvimento acadêmico, tecnológico e esportivo dos estudantes.

Além das disciplinas tradicionais, a Escola SESI valoriza iniciativas que estimulam o pensamento crítico e a autonomia dos alunos. A estrutura pedagógica inclui atividades como iniciação científica, robótica e práticas de empreendedorismo. “A robótica é um dos destaques, pois desenvolve a autonomia e a segurança dos jovens, ajudando-os a traçar um plano de vida sólido”, acrescentou Weber.

Para aqueles que buscam uma formação integral, a escola oferece também atividades esportivas como vôlei, futebol e natação, além de contraturno até o quinto ano, permitindo que as crianças permaneçam no ambiente escolar durante todo o dia. Para informações sobre o processo de inscrição e as bolsas de gratuidade, os interessados podem procurar a secretaria da escola, que fica localizada na rua Angelina Tebet, 807, no bairro Santa Luzia. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h ás 17h e o telefone para contato é o (67) 3919-2100.