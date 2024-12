Escola Sesi Três Lagoas prepara para o futuro com aulas de robótica, inglês estendido e liderança empreendedora

Na Escola Sesi Três Lagoas, a educação vai além do convencional, preparando os alunos para um futuro cheio de oportunidades, mas com desafios. Do ensino infantil ao médio, crianças e adolescentes aprendem muito além do tradicional, focando em tecnologia, robótica, inglês e empreendedorismo por um ótimo custo-benefício.

A missão da Escola Sesi Três Lagoas é garantir que cada aluno se sinta pronto para conquistar o futuro, não apenas se preparando para o vestibular, mas também se desenvolvendo como líderes inspiradores e inovadores, capazes de solucionar problemas com criatividade e muito trabalho em equipe.

A educação multidisciplinar, com foco em práticas empreendedoras, prepara os jovens para lidar com os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e globalizado.

Ao longo do ano letivo, os alunos terão acesso aos melhores conteúdos de tecnologia, robótica, inglês, cultura, português, matemática e história. Além disso, são incentivados a criar projetos práticos de ciência de dados e inovação, praticar esportes e participar de competições saudáveis, estimulando um aprendizado que vai além da sala de aula e se conecta com o mundo real.

A Escola Sesi Três Lagoas oferece uma infraestrutura moderna e confortável, com espaços planejados para atender de forma eficiente todas as idades e necessidades dos estudantes. Tudo isso, ao lado de professores qualificados, dispostos a incentivar as habilidades únicas de cada estudante.

Tecnologia com propósito

Na Escola Sesi Três Lagoas, a tecnologia é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de habilidades como liderança, criatividade e trabalho em equipe. Os alunos são preparados para enfrentar um mundo cada vez mais digital e globalizado, criando soluções práticas e inovadoras para os desafios do futuro.