Escolas em tempo integral crescem no Brasil e rede estadual tem destaque em Três Lagoas

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), divulgou na sexta-feira (6) o balanço das pactuações para o ciclo 2024-2025 do Programa Escola em Tempo Integral. Segundo o levantamento, 87,8% das redes de educação do país aderiram ao programa, resultando na pactuação de 943.125 novas matrículas em tempo integral. Em Três Lagoas, o programa contempla cinco escolas estaduais que oferecem ensino em tempo integral, todas localizadas em áreas urbanas.

O novo ciclo apresentou um aumento expressivo em relação ao anterior. No ensino médio, as matrículas subiram de 263.688 para 288.330 vagas, no país. No ensino médio técnico e profissionalizante, o crescimento foi ainda maior, com as matrículas mais que dobrando, passando de 47.729 para 117.101.

No total, foram fomentadas mais de 1 milhão de novas matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, incluindo creches, ensino fundamental, ensino médio e modalidades específicas como educação para estudantes com deficiência e comunidades indígenas e quilombolas.

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Educação (SED), em Três Lagoas, o Programa Escola em Tempo Integral está presente em cinco escolas estaduais, distribuídas por diferentes regiões. A Escola Estadual Bom Jesus atende estudantes no bairro Jardim Wendrel, enquanto a João Ponce de Arruda está localizada no bairro Santa Rita. No bairro Santa Terezinha, funciona a Luiz Lopes de Carvalho, e a Padre João Tomes atende a comunidade da Vila Piloto. Já no Centro, a escola Prof. João Magiano Pinto é responsável por oferecer ensino em tempo integral.