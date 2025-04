Escritoras de Três Lagoas conquistam reconhecimento nacional e internacional

Curiosidade e imaginação marcam os primeiros anos de vida, e foi pensando no desenvolvimento infantil, que “O dia e a noite” surgiu, com a temática da amizade entre irmãos. Há cinco anos, em meio a pandemia, a professora de inglês, Lara Silvia Queiroz, teve uma ideia, escrever livros infantis bilíngues para ajudar no desenvolvimento das crianças.

Sem apoio à época, Lara se empenhou e aprendeu a desenhar. Ela ilustrou sozinha todas as três produções. “Pandemia, lockdown, e apesar de estarmos em lockdown, não foi um empecilho para eu buscar informações, me capacitar, porque eu não tinha ninguém por perto para trabalhar a parte de ilustrações. Então eu fui fazer curso de ilustradora para poder unir a história com imagens e também fui atrás de editora, tudo de forma virtual, tudo através de forma virtual, tudo online”.

Autoajuda e Autoconhecimento em Destaque

Um gênero que vem chamando bastante a atenção dos brasileiros nos últimos anos, é o de autoajuda, e uma obra escrita há 3 meses, vai para a Bienal no rio de janeiro este ano. O livro intitulado “30 dias em uma jornada de autoconhecimento”, é composto por frases de reflexão, para serem lidas durante o mês, e conquistou a o posto de top-seller da editora, em menos de 4 meses de publicação.