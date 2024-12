Estoque de vacina contra febre amarela está baixo

Atualmente, apenas 700 doses da vacina contra a febre amarela estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USFs) de Três Lagoas. Para otimizar a vacinação, a Secretaria de Saúde implementou um cronograma especial em novembro. Segundo Humberta Azambuja, coordenadora do Setor Municipal de Imunização, a oferta de doses está sendo organizada de forma intensificada para evitar desperdícios.

De acordo com o cronograma, quando uma unidade de saúde está aplicando a vacina contra a febre amarela, as outras próximas não podem disponibilizar doses. Dessa forma, a população é encaminhada para a unidade escolhida do dia. A coordenadora explicou que isto ocorre porque cada frasco da vacina contra febre amarela contém dez doses e após a abertura do frases, a vacina possui o prazo de validade de apenas seis horas. Ao realizar esta distribuição entre as unidades, o intuito é minimizar a perda técnica. “Muitas vezes abrimos um frasco, e acabamos vacinando somente duas pessoas, então se perdem oito doses. Nós fizemos este cronograma para que unidades vizinhas não abram frascos no mesmo dia e, sim, encaminhe o paciente para outra unidade. Fizemos de modo escalonado, para que uma abra em um dia e, outra, somente no dia seguinte”.