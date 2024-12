Estudo da Aprosoja mostra transformação no uso do solo em Paranaíba e região

Paranaíba, assim como outras cidades do Mato Grosso do Sul, está passando por um intenso processo de transformação no uso e ocupação do solo. Essa mudança acontece principalmente pelo agronegócio, segundo estudo divulgado recentemente pela Aprosoja-MS, dentro do programa SIGMS (Sistema de Informações Geográficas do Mato Grosso do Sul), que monitora diariamente as alterações nas áreas agrícolas e pastoris do estado.

Nos últimos dez anos, a área de pastagem em Paranaíba sofreu uma redução significativa. Em 2012, 78% do território do município, equivalente a 423 mil hectares, era destinado à pecuária. Atualmente, esse número já caiu para menos de 400 mil hectares.

Por outro lado, a área destinada ao cultivo de cana-de-açúcar e eucalipto apresentou um crescimento expressivo. A cana, que ocupou pouco mais de 6 mil hectares em 2012, agora alcança 18 mil hectares. O eucalipto, por sua vez, triplicou sua ocupação, passando de 4 mil para 12 mil hectares no mesmo período.

Esse avanço é impulsionado por projetos de grande porte, como as usinas Cedro e Coururipe, que, juntas, deverão exigir entre 100 mil e 120 mil hectares de cana nos próximos anos. O setor florestal também está em plena expansão, com empreendimentos de gigantes como Arauco e Bracel, que deverão impactar diretamente o município com demandas por áreas destinadas ao plantio de eucalipto.