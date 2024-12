Lideranças da Costa Leste debatem crescimento sustentável em encontro no Sebrae

O diretor executivo da Reflore MS, Benedito Mário Lázaro, abordou as expectativas geradas pela implementação da Rota Bioceânica, destacando a capacidade de reduzir custos e tempos de transporte, potencializando a competitividade dos produtos da região. “Precisamos superar questões alfandegárias e logísticas, mas as perspectivas são promissoras”, disse o diretor. Ele também pontuou o impacto da expansão do setor de celulose e das plantações de eucalipto em Mato Grosso do Sul, com previsão de aumento para mais de 2,3 milhões de hectares plantados. Além disso, falou sobre a geração de empregos e os benefícios ambientais, como o sequestro de carbono.

O evento “Conexão Liderança – Integra Costa Leste”, realizado na tarde desta quinta-feira (12), pelo Sebrae Mato Grosso do Sul em parceria com o Integra Costa Leste, reuniu lideranças regionais em Três Lagoas para discutir iniciativas e oportunidades voltadas ao crescimento econômico sustentável da região.

O gestor de negócios internacionais da Corporação Regional de Tarapacá, do Chile, Fábio Roberto Cordeiro, apontou o potencial da Rota Bioceânica para conectar os mercados de Mato Grosso do Sul à Ásia e ao Pacífico, utilizando a infraestrutura portuária e aeroportuária da região de Tarapacá. Ele também comentou sobre as expectativas da abertura do escritório em Campo Grande para fomentar as relações comerciais.

A gerente regional do Sebrae em Três Lagoas, Josi Signori, ressaltou o caráter colaborativo do encontro e do evento, que reuniu empresários, prefeitos, secretários e gestores para fortalecer as pautas de associativismo e governança. O diretor do Senac, Ivan Murgi, citou o progresso nos setores de educação e turismo na Costa Leste, apontando a saúde como próxima prioridade.

Aberto a lideranças, entidades sociais, empresários e estudantes, o encontro promoveu discussões e conexões em torno de iniciativas para impulsionar a economia e a qualidade de vida na região.