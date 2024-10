Evento ‘Rock in Rua’ tem local alterado em Três Lagoas devido previsão de chuva

O evento ‘Rock in Rua’, que será realizado neste domingo (27), em Três Lagoas, teve o local alterado devido à previsão de chuva. Anteriormente seria realizado na Lagoa Maior, mas, agora será no Galpão da NOB, no Centro.

A Associação de Rock e Cultura de Três Lagoas (Aroc) organiza o evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec). A entrada é gratuita e o público poderá aproveitar as apresentações da banda “Retro Rock” e do cantor “Mandruvas”, a partir das 16h.