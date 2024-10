'Rock in Rua' realiza mais uma edição no domingo em Três Lagoas

No próximo domingo (27), a partir de 16h, será realizado o “Rock in Rua”. O evento é promovido pela Associação de Rock e Cultura de Três Lagoas (Aroc), em parceria com a prefeitura, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura (Semec).

Nesta edição, o evento contará com as apresentações da banda “Retro rock” e do cantor “Mandruvas”, e será realizado na Lagoa maior, próximo ao parquinho, na avenida Aldair Rosa de Oliveira.