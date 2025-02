Falta de manutenção na iluminação pública gera reclamações

Para reverter o cenário, a nova gestão anunciou uma força-tarefa para normalizar a situação nos próximos dias. “Estamos buscando um contrato de excelência para ampliar e melhorar a iluminação da cidade, substituindo lâmpadas antigas por LED. Fizemos um acordo com a empresa responsável para retomar a manutenção de 3.000 pontos e, neste primeiro mês, dobrar esse número”, explicou o prefeito.

A situação tem sido alvo de críticas do próprio prefeito Cassiano Maia (PSDB). Durante a abertura dos trabalhos legislativos, na semana passada, ele afirmou que a população tem razão em suas reclamações e que o problema decorre da redução drástica do serviço nos últimos meses de 2024.

O ano de 2025 começou com muitas reclamações sobre a iluminação pública em Três Lagoas. A falta de manutenção tem gerado preocupação entre os moradores, que denunciam ruas inteiras no escuro e dificuldades para registrar solicitações de reparo. “Uma escuridão total desde uma semana antes do Natal, e até hoje nada. Já fui na ouvidoria, na prefeitura, mas o número fornecido não existe“, relata Sônia Rodrigues, moradora no bairro Paranapungá.

A empresa responsável pelo serviço também ampliou suas equipes. Agora, são quatro grupos de trabalho: dois atuando durante o dia e dois à noite. Desde o início da operação intensificada, o número de pontos escuros caiu de 324 para 80. Além do atendimento via call center, a empresa intensificou as rondas para identificar e resolver problemas de iluminação em até 96 horas.

Atualmente, Três Lagoas conta com 21 mil pontos de iluminação pública. Segundo a empresa, o período de chuvas tem impacto direto no aumento de lâmpadas queimadas, mas a expectativa é de que a normalização do serviço ocorra ainda em fevereiro.