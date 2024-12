Família ganhadora da casinha de boneca participa do programa TVC Agora

Nesta quinta-feira (19), a família ganhadora da casinha de boneca, sorteada pela promoção ‘Família é Tudo’ do Grupo RCN, participou do programa TVC Agora para contar a sua história. A premiada é Viviane Nogueira da Fonseca, vendedora de doces e roupas, mãe de Pietra e Isaque, que mora no bairro Nova Americana.

Viviane não escondeu a alegria ao saber que foi a vencedora do sorteio. “Dei um grito dentro do carro quando vi a mensagem, estava saindo do mercado”, revelou, destacando que sempre acompanha o programa TVC Agora pelas lives do Facebook.