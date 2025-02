Farmácia Popular passa a oferecer mais 41 medicamentos gratuitamente

O Ministério da Saúde anunciou a gratuidade total do Programa Farmácia Popular. A partir de agora, todos os 41 itens do programa serão distribuídos gratuitamente nas farmácias credenciadas.

Segundo a pasta, a medida beneficia toda a população brasileira e impactará diretamente mais de um milhão de pessoas por ano que antes pagavam coparticipação. Entre os itens, fraldas geriátricas passam a ser fornecidas gratuitamente para pessoas com 60 anos ou mais.

Dados do ministério apontam que o número de beneficiados pelo programa cresceu de 20,7 milhões em 2022 para 24,7 milhões em 2024. Além disso, 758 cidades que ainda não contavam com o Farmácia Popular foram incluídas no credenciamento. Atualmente, o programa está presente em 4.812 municípios, com mais de 31 mil farmácias credenciadas.