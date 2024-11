Feira agroecológica do cinturão verde será realizada neste sábado em Três Lagoas

Neste sábado (23), a Associação de Moradores do Cinturão Verde de Três Lagoas promoverá a primeira edição da ‘Feira Agroecológica’, que acontece das 16h às 21h, na sede da Associação, localizada no Lote 191, na Rua 38, no bairro Vila Piloto, próxima à curva da Polícia Ambiental.

A feira tem como objetivo oferecer aos produtores locais uma oportunidade de comercializar seus produtos diretamente ao público, além de promover um espaço de lazer e integração para a comunidade. Segundo o presidente da Associação, Airan Afonso, este evento será uma ‘feira teste’ e tem a intenção de se tornar um evento regular a partir de janeiro, com edições quinzenais.

“Este evento surgiu devido às dificuldades que enfrentamos para expandir nossas vendas. Muitos dos nossos produtos são perdidos por falta de documentação, o que dificulta o acesso a mercados maiores, como a feira central. Com esta feira, queremos melhorar a comercialização dos produtos produzidos aqui no Cinturão Verde”, explicou Airan.