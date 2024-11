Feira Central recebe aulão de ritbox para homens nesta quarta-feira

Em celebração ao mês de conscientização sobre a saúde masculina, a Prefeitura de Três Lagoas, promoverá a todos os homens três-lagoenses um “Aulão Novembro Azul” de ritbox. A atividade será realizada no dia 13 de novembro, a partir das 18h, no estacionamento da Feira Central, localizada na rua Custódio Andries, 914 , no bairro Nossa Senhora Aparecida.

O evento gratuito busca incentivar a prática de atividades físicas e promover a importância do cuidado masculino e contará com uma programação de aulas de ritbox conduzidas por coaches da área, como Fabiana Lima, Katiuscia Cunha, Cris Pereira, Jacke Marques, Verônica Fiorotto, Fábio Lima e Dayane Moraes.