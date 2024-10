Feriado do Dia do Servidor Público é antecipado para sexta; saiba quais setores atenderão

O feriado do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, foi antecipado para sexta-feira, 25 de outubro, e alguns setores da Prefeitura de Três Lagoas estarão fechados e outros funcionarão com horário excepcional. O expediente retornará em horário normal na segunda-feira (28), às 7h.

A prefeitura informou que não haverá expediente nas secretarias municipais na sexta-feira, durante todo o dia, assim como nos departamentos de atendimento ao público, incluindo Cras, Creas, Procon, Tributação e Trânsito. As unidades de saúde estarão fechadas, exceto para urgências e emergências, que incluem Samu, Corpo de Bombeiros, UPA e hospitais. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou o WhatsApp (67) 98139-3273, para que a população possa esclarecer dúvidas durante esse período.

A Secretaria de Assistência Social (Smas) adaptará o sistema para plantão, com escalas de funcionários. De 17h de quinta-feira (24) até às 17h da sexta-feira (25), o plantão será responsabilidade da Milana, assistente social da Gestão do Trabalho. De 17h da sexta-feira (25) até às 7h de segunda-feira (28), a assistente social de Vigilância, Nayane, estará de plantão. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (67) 99274-4942.

O serviço de coleta de animais mortos e o “buracão do Jupiá” funcionarão normalmente. Os trabalhadores do Ecoponto de Pneus vão parar na sexta-feira (25) e retornarão com os demais serviços públicos na segunda-feira (28). A Coleta de Lixo, por sua vez, não interromperá suas operações em nenhum dos dias, mantendo o cronograma inalterado em todos os bairros.