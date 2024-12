Férias escolares: dicas para reduzir gastos com tarifa de luz

Com o início das férias escolares em dezembro, o consumo de energia elétrica tende a aumentar em Três Lagoas. Crianças em casa passam mais tempo utilizando aparelhos, como ar-condicionado, ventiladores, televisores e computadores, impactando diretamente na conta de luz.

A servidora pública Vanessa Gregório, mãe de três filhos, relata perceber aumento no uso da energia durante este período e compartilha a rotina que adotou para ajudar a economizar. “Meus filhos têm um cronograma. Um período eles ficam em casa e, em outro momento, saem para fazer atividades. Eles têm bicicletas, e aqui perto de casa tem uma praça com quadra e parquinho. Todos os dias, eles vão para lá para gastar um pouco de energia, caminham pela manhã e, no fim de semana, caminham comigo. Ficar só em casa acaba prejudicando o desenvolvimento deles. E as telas, está comprovado, não fazem bem. Então, as telas têm limite, e a duração depende da idade deles. Cada idade tem um tempo determinado, e eles já sabem que têm esse tempo para ficar e, depois, devem fazer outras atividades”.

Entre as principais dicas estão evitar abrir a geladeira frequentemente, deixando uma garrafa de água gelada ao alcance das crianças; desligar aparelhos quando não estão em uso, incluindo TVs e computadores; e programar televisões para desligarem automaticamente durante a noite.