Foragido da Colônia Penal é preso em Três Lagoas

A Polícia Militar de Três Lagoas, por meio da Força Tática do 2º Batalhão (2º BPM), realizou a recaptura de um fugitivo do sistema prisional na tarde desta quarta-feira (12). A ação ocorreu na rua Eurídice Chagas Cruz, após diligências baseadas em informações que indicavam o possível paradeiro do indivíduo.

O homem, de 21 anos, havia fugido da Colônia Penal Industrial de Três Lagoas no último dia 5 de março. Durante a abordagem, os policiais consultaram os sistemas policiais e confirmaram que o suspeito se encontrava em situação de evasão do sistema penitenciário.