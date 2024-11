Foragido do estado paulista é preso em Três Lagoas MS

Na manhã desta quinta-feira, 28 de novembro, a Polícia Civil de Três Lagoas, em parceria com o Centro de Inteligência Policial de Dracena (SP), prendeu um homem foragido do sistema prisional de São Paulo. L.S.B., de 34 anos, estava escondido na casa de familiares no bairro São João, em Três Lagoas.

O homem, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídio, tem mais de 20 anos de pena a cumprir. Após fugir de São Paulo, ele buscou refúgio no Mato Grosso do Sul. Após a captura, L.S.B. foi encaminhado à Cadeia Pública de Três Lagoas, onde aguardará transferência para o estado de origem.