Força Aérea Brasileira abre inscrições para processo seletivo de serviço militar temporário em 2025

A Força Aérea Brasileira (FAB) publicou o edital do Processo Seletivo para Profissionais de Nível Fundamental (QCBCon) com o objetivo de selecionar voluntários para o Serviço Militar Temporário, para ambos os sexos, com ingresso em 2025. O processo seletivo abrange diversas especialidades e localidades no Brasil.

As inscrições começam no dia 16 de janeiro, às 10h, e vão até o dia 30 de janeiro, às 23h59, exclusivamente pelo site oficial: www.convocacaotemporarios.fab.mil.br. No site, os interessados podem acessar informações sobre os requisitos, etapas do processo seletivo, especialidades e localidades.

O objetivo é preencher vagas no quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados, para funções especializadas. Os candidatos serão avaliados por exames de saúde, testes de aptidão física, análise de documentos e outras etapas específicas. O edital completo também está disponível no site.