Força Tática fecha roda de usuários e prende homem por tráfico

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e corrupção de menores no Condomínio Cleide Maria, em Três Lagoas, na noite de quarta-feira (12) por volta das 19h20. Durante o patrulhamento rotineiro, a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu informações de moradores sobre a venda de entorpecentes no local, o que motivou a intensificação da vigilância na área.

A ação policial levou à abordagem de sete pessoas, entre homens e mulheres, que estavam consumindo maconha em via pública. Durante a busca, os policiais localizaram 40 gramas de maconha com um jovem de 20 anos, identificado como o fornecedor da droga. O indivíduo foi imediatamente detido e, diante das evidências, a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.