Formatura do Patrulha Florestinha reconhece empenho de jovens em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas e a 3ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas realizaram a formatura das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – ‘Patrulha Florestinha’, nesta terça-feira (26). A cerimônia aconteceu na sede da PMA e premiou 8 participantes promovidos ao cargo de cabo, em reconhecimento ao seu compromisso com os valores de hierarquia, disciplina e bom comportamento.

O SCFV – Patrulha Florestinha, fundado em 1º de junho de 1998, oferece atividades educativas e sociointerativas com foco no conhecimento ambiental, visando o desenvolvimento de cidadãos responsáveis, integrados à família e à comunidade. O programa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas.