Getam prende traficante que vendia drogas ‘fiado’ no bairro Paranapungá

Um homem, de 31 anos, foi preso por tráfico de drogas, na noite de segunda-feira (11), em Três Lagoas. A prisão ocorreu por volta das 22h, durante patrulhamento do Grupo Especial Tático em Motos (Getam) no bairro Paranapungá. Os policiais abordaram dois homens conhecidos no meio policial por envolvimento com o tráfico, após observarem atitudes suspeitas.

Durante a revista, os militares encontraram com o suspeito uma porção de crack escondida entre os dedos do pé. A droga estava dividida em nove porções, totalizando 2,5 gramas. O outro homem, de 21 anos, revelou que o primeiro estava fornecendo a droga a prazo, prática conhecida como “salvar”, comum entre traficantes e usuários.